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فنون ومشاهير
مُلحّن لبنانيّ يُفجّر مفاجأة: تعاطيت المخدرات... "من وين بدو يطلع إبداع؟" (فيديو)
Lebanon 24
04-08-2024
|
05:26
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كشف الملحن سمير صفير أنّه تعاطى المخدرات، وتابع أنّه عندما بدأ بالتلحين خلال فترة الحرب، كان المواطنون يموتون في الشارع، وسأل: "من وين بدو يطلع إبداع؟"
وأوضح أنّه "أوقف تعاطي المخدرات، ومن يعلن عن الأمر خلال مقابلة مباشرة على الهواء يعني أنّه توقّف".
وأضاف: "الموسيقى بدها تركيز ما بدها ضياع، الحرب بدها ضياع". (رصد لبنان 24)
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