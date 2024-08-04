مُلحّن لبنانيّ يُفجّر مفاجأة: تعاطيت المخدرات... "من وين بدو يطلع إبداع؟" (فيديو)

كشف الملحن سمير صفير أنّه تعاطى المخدرات، وتابع أنّه عندما بدأ بالتلحين خلال فترة الحرب، كان المواطنون يموتون في الشارع، وسأل: "من وين بدو يطلع إبداع؟"

وأوضح أنّه "أوقف تعاطي المخدرات، ومن يعلن عن الأمر خلال مقابلة مباشرة على الهواء يعني أنّه توقّف".

وأضاف: "الموسيقى بدها تركيز ما بدها ضياع، الحرب بدها ضياع". (رصد لبنان 24)