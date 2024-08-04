زوجها لبناني.. نجمة ذا فويس تعلن انفصالها بعد عقد قرانها

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أثارت نجمة ذا فويس كيدز الفنانة التونسية نور قمر، حالة من الجدل بعد اعلان طلاقها من زوجها اللبناني بعد حوالي سنة من عقد قرانهما.وأعلنت نور قمر بشكل مفاجى، عن انفصالها رسميًّا عن زوجها، بعد نحو عام من إعلان ارتباطهما.وأكدت نور قمر نجمة "ذا فويس كيدز" أن الانفصال حدث منذ مدة.ونفت نور أن يكون سبب الانفصال رفضه فكرة وجودها في عالم الأضواء، وعلقت: شجعني كثيرًا للاستمرار على الساحة الفنية.وكشفت الفنانة التونسية أن الشخص الذي ارتبطت به هو من اختار الابتعاد عن الأضواء وعدم الكشف عن ملامح وجهه.ونبهت نور قمر إلى أن ارتباطهما اقتصر على عقد القران، وعقّبت: "كان كتب كتاب فقط، وانفصلنا قبل الزواج، وتابعت: "الموضوع انتهى وسأتعلم من تجارب الماضي، كل تجربة خايبة ستضاعف من قوتي". (الجديد)