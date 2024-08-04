26
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
زوجها لبناني.. نجمة ذا فويس تعلن انفصالها بعد عقد قرانها
Lebanon 24
04-08-2024
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت نجمة ذا فويس كيدز الفنانة التونسية نور قمر، حالة من الجدل بعد اعلان طلاقها من زوجها اللبناني بعد حوالي سنة من عقد قرانهما.
وأعلنت نور قمر بشكل مفاجى، عن انفصالها رسميًّا عن زوجها، بعد نحو عام من إعلان ارتباطهما.
Advertisement
وأكدت نور قمر نجمة "ذا فويس كيدز" أن الانفصال حدث منذ مدة.
ونفت نور أن يكون سبب الانفصال رفضه فكرة وجودها في عالم الأضواء، وعلقت: شجعني كثيرًا للاستمرار على الساحة الفنية.
وكشفت الفنانة التونسية أن الشخص الذي ارتبطت به هو من اختار الابتعاد عن الأضواء وعدم الكشف عن ملامح وجهه.
ونبهت نور قمر إلى أن ارتباطهما اقتصر على عقد القران، وعقّبت: "كان كتب كتاب فقط، وانفصلنا قبل الزواج، وتابعت: "الموضوع انتهى وسأتعلم من تجارب الماضي، كل تجربة خايبة ستضاعف من قوتي". (الجديد)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
02:45 | 2024-08-04
04/08/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل كريات شمونة.. شاهدوا بالصورة ما أصابه بشكل مباشر
Lebanon 24
صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل كريات شمونة.. شاهدوا بالصورة ما أصابه بشكل مباشر
07:45 | 2024-08-04
04/08/2024 07:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الحامل... شاهدوا الصور
Lebanon 24
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الحامل... شاهدوا الصور
08:00 | 2024-08-04
04/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة... جيسيكا عازار تستعرض حملها في إمارة موناكو (صور)
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة... جيسيكا عازار تستعرض حملها في إمارة موناكو (صور)
06:45 | 2024-08-04
04/08/2024 06:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو الجيش ينتشر في الضاحية الجنوبية... ما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو الجيش ينتشر في الضاحية الجنوبية... ما السبب؟
10:30 | 2024-08-04
04/08/2024 10:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:00 | 2024-08-04
"رقصة اسباني" تجمع جورج وسوف وجاد شويري
12:36 | 2024-08-04
في الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت.. اليكم ما قالته ملكة جمال لبنان
10:00 | 2024-08-04
لديها 3 أولاد... نوال الزغبي تنشر صوراً لابنها جوي تعرفوا إليه
08:00 | 2024-08-04
عُرِضَ عليه الترشّح للنيابة.. تمام بليق: "بيي قلي ما بسامحك إذا بتغدر بسعد الحريري"
06:45 | 2024-08-04
من أمام حوض السباحة... جيسيكا عازار تستعرض حملها في إمارة موناكو (صور)
05:26 | 2024-08-04
مُلحّن لبنانيّ يُفجّر مفاجأة: تعاطيت المخدرات... "من وين بدو يطلع إبداع؟" (فيديو)
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
05/08/2024 03:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
05/08/2024 03:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
05/08/2024 03:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24