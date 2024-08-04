Advertisement

فنون ومشاهير

"رقصة اسباني" تجمع جورج وسوف وجاد شويري

Lebanon 24
04-08-2024 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1230310-638583993988025973.jpg
Doc-P-1230310-638583993988025973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق سلطان الطرب جورج وسوف فيديو كليب أغنية "رقصة اسباني" الذي تميز بأجواء صيفية ممتعة ومميزة، والذي حمل توقيع المخرج جاد شويري.
وقال وسوف إن "رقصة اسباني هي أغنية جديدة نتمنى أن تنال إعجاب الجمهور على الرغم من أنها لا تشبه أعمالي السابقة".
Advertisement
وعن الموسم السياحي في لبنان والحفلات الغنائية في مختلف المناطق اللبنانية، عبر وسوف عن فرحه برؤية إعلانات هذه الحفلات، مؤكداً أن "لبنان بخير وسيبقى بخير".
ومن جهته، كشف المخرج جاد شويري عن أجواء تصوير فيديو كليب "رقصة اسباني"، معبراً عن فرحه بالعمل مع سلطان الطرب مجدداً.
وتوقع شويري نجاحاً باهراً لأغنية "رقصة اسباني"، مضيفاً أن أجواء الأغنية المميزة هي التي جعلته يستوحي فكرة الفيديو كليب. (lbc)

 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:36 | 2024-08-04
11:30 | 2024-08-04
10:00 | 2024-08-04
08:00 | 2024-08-04
06:45 | 2024-08-04
05:26 | 2024-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24