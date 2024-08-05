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فنون ومشاهير

زوجته أردنيّة... فنان لبنانيّ يتحدّث عن وضعه المالي: "بعيش كل يوم بيومه"

Lebanon 24
05-08-2024 | 06:25
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كشف الفنان مجد موصللي أنّ زوجته أردنيّة، وأنّ إبنه مهتمّ بالسيارات أكثر من الفنّ على الرغم من أنّ صوته جميل.
 
 
وأضاف موصللي أنّه يكره المال، وقال: "بحب المال وما فينا نعيش بلاه بس عدوتي المصاري بكرها".
 
 
وتحدّث عن وضعه المالي، وقال إنّه "ميسور" وإنّه يربح الكثير من الأموال، لكن مصروفه أكبر، وتابع: "بعيش كل يوم بيومه". (رصد لبنان 24)
 
 
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