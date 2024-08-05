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فنون ومشاهير
طليق آيتن عامر يثير الجدل برسالة غامضة
Lebanon 24
05-08-2024
|
23:00
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كتب مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" رسالة غامضة كشف من خلالها عن منعه من رؤية أولاده بعد طلاقهما، من دون أن يذكر اسم الشخص الذي وجّهها إليه.
وقال طليق آيتن عامر في منشوره: "حسبي الله ونِعم الوكيل في كل اللي كان سبب في أذى أولادي ومانعهم من أبوهم وجدّهم وجدّتهم وكل عائلتهم، ربنا موجود وإن شاء الله هشوف فيكم عجائب قدره وعقابه يا منافقين".
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وجاءت رسالة محمد عز العرب بالتزامن مع الذكرى الأولى لطلاقه من آيتن عامر، حيث تم إعلان الطلاق رسمياً في 4 آب 2023، وذلك بعد ثماني سنوات من الزواج الذي احتفلا به في 23 تموز من عام 2015. (لها)
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