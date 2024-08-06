كان فنانا شهيراً.. والد دانييلا رحمة حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)

لمناسبة مرور نحو شهر على زفافها من الفنان السوري ناصيف زيتون، قامت الممثلة دانييلا رحمة بنشر صور جديدة من العرس عبر حسابها على تطبيق انستغرام.



وعلّقت على الصور بالقول: "شهر واحد قد مرّ وينتظرنا العديد من الذكريات التي يجب صنعها".



وأضافت: "تعرفوا إلى عائلتي من اليوم الكبير".

وظهرت في الصورة والدة دانييلا وشقيقتها وزوجها وأولادها وشقيقها إضافة إلى والدها الفنان المعتزل يوسف رحمة.



ويوسف رحمة وهو من بلدة عيناتا عُرف في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.



هاجر إلى استراليا خلال الحرب الأهلية حيث استقر هناك مع عائلته.

من أشهر أغانيه: "خطبوها"، "حرامي"، " شمالي يا شمالِ لبنان"، وغيرها.



وأعرب رحمة عن فخره واعتزازه بإنجازات ابنته دانييلا التي اختارت أن تقوم بهجرة عكسية الى وطن الأجداد لبنان، وذلك بعد انتخابها ملكة جمال الجالية العربية في أستراليا عام 2009 وملكة جمال الإغتراب في لبنان عام 2010 ثم دخولها مجال التمثيل.



