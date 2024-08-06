تعرّض لظروف صحيّة صعبة وبُترت ساقه.. وفاة فنان عربي كوميدي عن عمر يناهز الـ47 عاما! (صورة)

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توفي الفنان الكوميدي المصري محمود بندق عن عمر يناهز 47 عاما، بعد صراع مع المرض.ونعاه أصدقاؤه على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم الريجيسير إبراهيم عمران الذي كتب في صفحته على فيسبوك: "البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله.. الفنان الكوميدي محمود بندق، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين".وظهر محمود بندق في سنواته الأخيرة على كرسي متحرك بعد تعرضه لظروف صحية صعبة، اضطر الأطباء حينها لبتر ساقه.ومحمود بندق من مواليد 12 ايلول 1977، ومن أبرز أعماله الفنية فيلم "إكس لارج" مع النجم أحمد حلمي.كما شارك في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "راجل وست ستات الجزء 2" في عام 2007، وفيلم "إكس لارج" في عام 2011، وفيلم "ماشيين بالعكس"في عام 2008، ومسلسل"فندق رايق" في عام 2012 ، وفيلم "ظرف صحي" في عام 2014، ومسلسل "كيلو بامية" في عام 2015. (روسيا اليوم)