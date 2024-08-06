30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد ابتعادها عن مواقع التواصل.. صورة جديدة لجويل حاتم طليقة الفنان الراحل جورج الراسي تنتشر شاهدوها
Lebanon 24
06-08-2024
|
01:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت صورة جديدة لعارضة الأزياء جويل حاتم طليقة الفنان جورج الراسي.
جويل ابتعدت عن الأضواء وعن مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، ولم تعد ناشطة على حساباتها.
كما انها غابت عن مراسم دفن طليقها الفنان جورج الراسي الذي توفي جراء حادث سير مروع على طريق المصنع وكرست وقتها للاهتمام بابنهما الوحيد "جو".
Advertisement
وبدت جويل في الصورة بفستان مكشوف الصدر وبنقشة ملونة ولا تزال تُحافظ على لون شعرها الأشقر. وأكد العديد من المتابعين انها لم تتغير كثيراً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن "جدار الصوت" يهمكم جداً.. هذا ما يجب معرفتهُ
Lebanon 24
خبرٌ عن "جدار الصوت" يهمكم جداً.. هذا ما يجب معرفتهُ
12:18 | 2024-08-05
05/08/2024 12:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته أردنيّة... فنان لبنانيّ يتحدّث عن وضعه المالي: "بعيش كل يوم بيومه"
Lebanon 24
زوجته أردنيّة... فنان لبنانيّ يتحدّث عن وضعه المالي: "بعيش كل يوم بيومه"
06:25 | 2024-08-05
05/08/2024 06:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أولمبياد باريس... طرد "ملكة جمال السباحة" بسبب سلوكها "غير اللائق"!
Lebanon 24
أولمبياد باريس... طرد "ملكة جمال السباحة" بسبب سلوكها "غير اللائق"!
09:24 | 2024-08-05
05/08/2024 09:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو مرفأ بيروت قد يتكرر في هذا المكان.. تقريرٌ بريطاني يحدّده!
Lebanon 24
سيناريو مرفأ بيروت قد يتكرر في هذا المكان.. تقريرٌ بريطاني يحدّده!
14:00 | 2024-08-05
05/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة انفصلت عن حبيبها: تعرّضت للخيانة
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة انفصلت عن حبيبها: تعرّضت للخيانة
06:42 | 2024-08-05
05/08/2024 06:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:25 | 2024-08-06
بسبب فنانة سورية.. عمرو دياب يُشعل مواقع التواصل شاهدوا الفيديو
04:09 | 2024-08-06
عانقته بحرارة.. سيرين عبد النور ترقص وتغني في عيد صديقها المقرب (صور)
03:17 | 2024-08-06
بعدما تابت وتحجبت.. انجي خوري تطل مع شاب مجهول شاهدوا الفيديو
03:01 | 2024-08-06
أصيبت بجلطة دماغية مُفاجئة.. وفاة نجمة شهيرة بعد نقلها إلى المستشفى (صورة)
00:58 | 2024-08-06
تعرّض لظروف صحيّة صعبة وبُترت ساقه.. وفاة فنان عربي كوميدي عن عمر يناهز الـ47 عاما! (صورة)
00:24 | 2024-08-06
أصبحت تشبه ماغي بو غصن.. الفنانة أحلام بملامح وجه مُختلفة شاهدوا كيف بدت (صورة)
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
06/08/2024 11:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
06/08/2024 11:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
06/08/2024 11:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24