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فنون ومشاهير

بعد ابتعادها عن مواقع التواصل.. صورة جديدة لجويل حاتم طليقة الفنان الراحل جورج الراسي تنتشر شاهدوها

Lebanon 24
06-08-2024 | 01:56
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انتشرت صورة جديدة لعارضة الأزياء جويل حاتم طليقة الفنان جورج الراسي.

جويل ابتعدت عن الأضواء وعن مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، ولم تعد ناشطة على حساباتها.

كما انها غابت عن مراسم دفن طليقها الفنان جورج الراسي الذي توفي جراء حادث سير مروع على طريق المصنع وكرست وقتها للاهتمام بابنهما الوحيد "جو".
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وبدت جويل في الصورة بفستان مكشوف الصدر وبنقشة ملونة ولا تزال تُحافظ على لون شعرها الأشقر. وأكد العديد من المتابعين انها لم تتغير كثيراً.

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