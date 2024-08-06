أصيبت بجلطة دماغية مُفاجئة.. وفاة نجمة شهيرة بعد نقلها إلى المستشفى (صورة)

توفيت الممثلة التركية سما جيركباشي Sema Çeyrekbasi عن عمر يناهز الـ 73 عاماً، بعد تعرضها لجلطة في الدماغ.



وأكدت الصحف المحلية التركية أن سما تعرضت لجلطة مفاجئة وفقدت السيطرة على نفسها، ما استدعى نقلها بسرعة إلى المستشفى، حيث تم التدخل العاجل لإنقاذها، ونقلت بعدها الى غرفة العناية المركزة ولكن سرعان ما فارقت لحياة.

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وأعلنت نقابة الممثلين الأتراك عبر حسابها على انستغرام الخبر المحزن، وكتبت في بيان لها معزية بالراحة: "زميلتنا الموقرة سما فقدت حياتها. نحن آسفون جدا. نتمنى لعائلتها وجميع أحبائها الصبر. تعازينا".



يذكر ان الراحلة شاركت وتألقت في عدة مسلسلات مثل: "بائعة الورد، العنبر، الكاذب، من يقع بنفسه لا يبكي، رائحة الصندوق" وغيرها.(لها)







