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فنون ومشاهير

بسبب فنانة سورية.. عمرو دياب يُشعل مواقع التواصل شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
06-08-2024 | 04:25
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انتشر فيديو للفنان المصري عمرو دياب عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أطل فيه وهو يستمع إلى صوت الفنانة السورية شيرين سايس وهي تغنّي أغنيته "يا أجمل عيون" على شاطئ إحدى القرى في الساحل الشمالي.

ونشر الشاعر بهاء الدين محمد الفيديو وأرفقه بالتعليق: "لما الهضبة يعجب بصوت يبقى تم اعتماده، انتظروا قريباً شيرين سايس".
 
 
 
 
 
وعلّق الكثير من محبي وجمهور دياب على الفيديو مؤكدين إعجابهم بصوت شيرين سايس ومعبّرين عن اشتياقهم لمتابعة عمل فني يجمعها بـ"الهضبة".
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يُذكر أن شيرين سايس فنانة سورية درست الموسيقى والغناء في معهد صباح فخري واحترفت الغناء عام 2010، وشاركت في حفلات في دبي والعراق وتونس، وفي عام 2012 طرحت أغنيتها الأولى "أنا لو فيي".(لها)



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