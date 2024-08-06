هي شابة جميلة... نادين الراسي تنشر صوراً برفقة خطيبة إبنها: "إنتي قلبو لقلبي"

نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه مع الشابة ميرابيل حبيب خطيبة إبنها مارك حدشيتي، خلال إحدى السهرات.

وعلّقت نادين على الفيديو بالقول: "إنتي قلبو لقلبي". (رصد لبنان 24)