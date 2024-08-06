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فنون ومشاهير

هي شابة جميلة... نادين الراسي تنشر صوراً برفقة خطيبة إبنها: "إنتي قلبو لقلبي"

Lebanon 24
06-08-2024 | 07:35
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نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه مع الشابة ميرابيل حبيب خطيبة إبنها مارك حدشيتي، خلال إحدى السهرات.
 
 
وعلّقت نادين على الفيديو بالقول: "إنتي قلبو لقلبي". (رصد لبنان 24)
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