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فنون ومشاهير

بعدما حصل إشكال كبير في حفله... فنان لبنانيّ: "سوريا بلدي التاني"

Lebanon 24
06-08-2024 | 09:45
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قال الفنان جوزيف عطيّة إنّ سوريا أصبحت بلده الثاني، وبيته.
 
 
وأضاف عطيّة إنّه يحبّ الجمهوريّ السوريّ كثيراً، وأنّه يلمس حبّهم له خلال الحفلات التي يُحييها في سوريا.
 
 
والجدير بالذكر أنّ حفل الفنان اللبنانيّ في سوريا شهد إشكالاً كبيراً بين بعض الحاضرين، تطوّر إلى تضارب بالأيدي والكراسي. (رصد لبنان 24)
 
 
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