حمادة هلال يوضح حقيقة خضوعه لعملية جراحية

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انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن خضوع الفنان حمادة هلال لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة.وكشف حمادة هلال في تصريح أن كل ما تم تداوله على مواقع التواصل لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن الأزمة الصحية التي مر بها خلال الفترة الماضية لا علاقة لها بالظهر كما أُشيع.من ناحية أخرى، أعلن حمادة هلال تأجيل طرح أغنيته الجديدة "حصل" حِداداً على المنتجين الأربعة: حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل وتامر فتحي، الذين رحلوا عن عالمنا خلال الأيام الماضية إثر حادث سير مروّع على طريق الضبعة.(لها)