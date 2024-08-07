Advertisement

فنون ومشاهير

بسبب "الجن".. فنانة شهيرة تُقاضي قناة فضائية!

Lebanon 24
07-08-2024 | 00:46
A-
A+
Doc-P-1231320-638586138005617597.jpg
Doc-P-1231320-638586138005617597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت الفنانة المصرية داليا البحيري مقاضاة قناة فضائية بسبب استضافة شخص أساء لها في حديثه عنها.

وكتبت داليا البحيري عبر حسابها على تطبيق إنستغرام: "أعلن أنا الفنانة داليا البحيري ردا على ما تم إذاعته وبثه في برنامج "القاهرة اليوم" بعنوان (أحمد دياب يخرج عن صمته مع قضية داليا البحيري مع الجن) والتي تضمنت الإساءة لشخصي لذلك قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد/ برنامج القاهرة اليوم وقناة أوربت وضد الإعلامي " حمد دياب – على ما تم إذاعته وبثه في برنامج القاهرة اليوم في شهر آب 2024 وفوضت مكتب الأستاذ / أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ).
Advertisement

وكانت داليا حكت هذه القصة في لقائها في برنامج "عفاريت حسين الإمام" الذي قدمه الراحل حسين الإمام، وأكدت داليا البحيري في ردها على أحد التعليقات أن هذه القصة غير حقيقة وتأليف فقط من أجل البرنامج.

وكتبت داليا: "دي كانت تمثيل في برنامج من سنين طويلة مع الفنان حسين الإمام الله يرحمه لما يتاخد الكلام على أنه حصل بالفعل فده شئ لا يغتفر ! عيب جدا".

بدوره كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن موقف النقابة تجاه الإساءة التي تعرضت لها الفنانة داليا البحيري، من خلال أحد البرامج، معتبرا أن  ما حدث مرفوض تماما، والنقابة من جهتها دعما للفنانة داليا البحيري، تقدمت بشكوى إلى نقابة الإعلاميين، للمطالبة بالتحقيق في الأمر. (البوابة)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:48 | 2024-08-07
03:55 | 2024-08-07
03:49 | 2024-08-07
03:17 | 2024-08-07
01:51 | 2024-08-07
00:13 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24