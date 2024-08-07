بسبب "الجن".. فنانة شهيرة تُقاضي قناة فضائية!

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قررت الفنانة المصرية داليا البحيري مقاضاة قناة فضائية بسبب استضافة شخص أساء لها في حديثه عنها.وكتبت داليا البحيري عبر حسابها على تطبيق إنستغرام: "أعلن أنا الفنانة داليا البحيري ردا على ما تم إذاعته وبثه في برنامج "القاهرة اليوم" بعنوان (أحمد دياب يخرج عن صمته مع قضية داليا البحيري مع الجن) والتي تضمنت الإساءة لشخصي لذلك قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد/ برنامج القاهرة اليوم وقناة أوربت وضد الإعلامي " حمد دياب – على ما تم إذاعته وبثه في برنامج القاهرة اليوم في شهر آب 2024 وفوضت مكتب الأستاذ / أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ).وكانت داليا حكت هذه القصة في لقائها في برنامج "عفاريت حسين الإمام" الذي قدمه الراحل حسين الإمام، وأكدت داليا البحيري في ردها على أحد التعليقات أن هذه القصة غير حقيقة وتأليف فقط من أجل البرنامج.وكتبت داليا: "دي كانت تمثيل في برنامج من سنين طويلة مع الفنان حسين الإمام الله يرحمه لما يتاخد الكلام على أنه حصل بالفعل فده شئ لا يغتفر ! عيب جدا".بدوره كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن موقف النقابة تجاه الإساءة التي تعرضت لها الفنانة داليا البحيري، من خلال أحد البرامج، معتبرا أن ما حدث مرفوض تماما، والنقابة من جهتها دعما للفنانة داليا البحيري، تقدمت بشكوى إلى نقابة الإعلاميين، للمطالبة بالتحقيق في الأمر. (البوابة)