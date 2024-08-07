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قبل 3 أيام من دخولها القفص الذهبي.. مُذيعة الـ MTV تحتفل مع خطيبها بوداع العزوبية (صور)

Lebanon 24
07-08-2024 | 03:49
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تواصل المُراسلة في قسم الأخبار والمذيعة في قناة MTV ميريلا بو خليل الاحتفال بوداع العزوبية مع خطيبها شادي قسطنطين، وذلك قبل 3 أيام فقط من دخولهما القفص الذهبي.

وستتزوج ميريلا يوم السبت المُقبل.
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وانتشرت فيديوهات لميريلا وخطيبها عبر مواقع التواصل وهما يقطعان قالب الحلوى بمشاركة أقارب وأصدقاء لهما احتفالا بالمناسبة السعيدة.
 
 
 
 
 
 
وكانت ميريلا احتفلت قبل نحو عام بخطوبتها من الشاب شادي قسطنطين.

يُذكر ان ميريلا مُراسلة في نشرة أخبار الـ mtv وتقدم "بودكاست" على الشاشة نفسها.


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