كريستينا صوايا تتحدّث عن تعرّضها للتحرّش: "بتحسي حالك بدك تبيعي لحم أبيض ليخلوكي توصلي"

أشارت الفنانة كريستينا صوايا إلى أنّ المجتمع الشرقيّ ينظر إلى المرأة وكأنها "ناقصة".

وقالت صوايا إنّ التحرّش هو أصعب ما تعرّضت له كونها إمرأة مثيرة وجميلة.

وكشفت أنّ المتحرشين بها هم من المنتجين وغيرهم من النافذين في مجال الفنّ، وتابعت أنّها لا تزال حتّى اليوم تتعرّض للتحرّش.

وقالت صوايا: "نحنا بمجالنا بتوصلي لمرحلة بتحسي حالك بدك تبيعي لحم أبيض متوسط ليخلوكي توصلي".

وأضافت أنّها "خسرت كثيرا لانها لم تقدم تنازلات". (رصد لبنان 24)