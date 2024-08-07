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فنون ومشاهير
حادث مفاجئ.. فنانة تتعرّض لإصابة خطِرة في عينها (صورة)
Lebanon 24
07-08-2024
|
13:19
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تعرضت الفنانة بسمة داود لحادث مفاجئ خلال تصويرها مشهداً من شخصية "نهلة" التي تقدّمها في مسلسل "الوصفة السحرية"، ما أدى إلى إصابتها في عينها.
وشاركت الفنانة المصرية متابعيها على "إنستغرام" صورةً تُظهر الإصابة التي تعرّضت لها في عينها، وعلّقت عليها بالقول: "ابحث مع الشرطة ... انهاردة اتعرض مشهد الخناقة اللي راحت فيها الشلة للسجن... ووقت التصوير اخدت بوكس في عيني تسبب في خدش في القرنية وكدمات في العين وحتى الآن لم يستدلّ على مرتكب الواقعة ... ابحث مع الشرطة مين اداني بوكس في عيني؟؟". (لها)
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