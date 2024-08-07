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فنون ومشاهير

يسرا اللوزي تتحدث عن موقفها من انتقادات السوشيال ميديا

Lebanon 24
07-08-2024 | 16:05
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كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن طريقتها في التعامل مع الانتقادات والتعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن الفنانين يتأثرون بالتعليقات السلبية ولكن يجب عليهم التحكم في ردود الفعل.
وقالت اللوزي: "السوشيال ميديا بالنسبة إليّ شاشة يختبئ وراءها المرضى النفسيون، الذين يُخرجون عقدهم على الناس، ومن الصعب ألا يتأثر الإنسان بما يقال وبالتعليقات على السوشيال ميديا، فنحن في النهاية بشر".
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وأضافت: "لكن على الإنسان أن يتعلّم كيف يدافع عن نفسه ويحميها من هذه التعليقات، وعندما يردّ فيجب أن يكون الرد حازماً". (لها)
 
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