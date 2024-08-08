28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
عباس النوري يشتم "باب الحارة" ويلعنه (فيديو)
Lebanon 24
08-08-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شتم الفنان السوري عباس النوري مسلسل "باب الحارة" الشهير، بسبب سؤال تلقّاه عن العمل الدرامي الذي قدّم بطولة عدد كبير من أجزائه.
فقد توّجه مراسل تلفزيوني بالسؤال إلى النوري حول سبب عدم نجاح الأجزاء الأخيرة من سلسلة "البيئة الشامية"، فأجاب صاحب شخصية "أبو عصام": "يلعن أبو باب الحارة".
Advertisement
وسبق أن ربط النوري نجاح المسلسل بشخصه قائلاً في تصريحات إعلامية إن شخصية "أبو عصام" كانت محوراً رئيساً في العمل، ومهما حاول المخرجون والمنتجون إخراجه من القصة، فقد ظل عالقاً في أذهان الناس.
وأضاف: "باب الحارة بلا أبو عصام ما بيظبط معن، والمشكلة أنا ما بظبط إلّا معو، يحرق أخت أبو عصام". (النهار)
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت داخل المسبح.. شاهدوا ماذا حصل مع حبيبة كريستيانو رونالدو (فيديو)
Lebanon 24
كانت داخل المسبح.. شاهدوا ماذا حصل مع حبيبة كريستيانو رونالدو (فيديو)
01:54 | 2024-08-08
08/08/2024 01:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مُثير.. شقيقة هيفا وهبي تحتفل بعيدها والجمهور: "ما شاء الله" (صور)
Lebanon 24
بفستان مُثير.. شقيقة هيفا وهبي تحتفل بعيدها والجمهور: "ما شاء الله" (صور)
04:34 | 2024-08-08
08/08/2024 04:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بـ "الشورت".. نوال بري بلوك جديد شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
أطلت بـ "الشورت".. نوال بري بلوك جديد شاهدوا كيف بدت (صورة)
02:41 | 2024-08-08
08/08/2024 02:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط إطلاق نار كثيف... فنان لبنانيّ يُعلن أنّ زوجته حامل: "خليهن يقوصوا"
Lebanon 24
وسط إطلاق نار كثيف... فنان لبنانيّ يُعلن أنّ زوجته حامل: "خليهن يقوصوا"
05:53 | 2024-08-08
08/08/2024 05:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخفت رقمها.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها أمام سيارة فارهة (صورة)
Lebanon 24
أخفت رقمها.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها أمام سيارة فارهة (صورة)
03:42 | 2024-08-08
08/08/2024 03:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:54 | 2024-08-08
تحت تأثير الكحول... فنان شهير يعتذر وهذه التفاصيل
11:30 | 2024-08-08
في دولة عربية.. منع مؤثرة من دخول البلاد بسبب إسرائيل: اليكم التفاصيل (فيديو)
09:45 | 2024-08-08
بسبب ملايين الدولارات... خلاف جديد بين الأميرين ويليام وهاري
09:09 | 2024-08-08
بالصورة... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة: "سلميلنا على جدّو"
08:13 | 2024-08-08
وصف جمهوره بـ"الزعران".. فنان سوريّ يُثير الجدل: "خراس انت خليني أعرف بهدلن"
06:48 | 2024-08-08
إلغاء ثلاث حفلات لتايلور سويفت في النمسا.. ما علاقة تنظيم "داعش"؟
فيديو
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
09/08/2024 02:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
09/08/2024 02:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
09/08/2024 02:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24