عباس النوري يشتم "باب الحارة" ويلعنه (فيديو)

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شتم الفنان السوري عباس النوري مسلسل "باب الحارة" الشهير، بسبب سؤال تلقّاه عن العمل الدرامي الذي قدّم بطولة عدد كبير من أجزائه.فقد توّجه مراسل تلفزيوني بالسؤال إلى النوري حول سبب عدم نجاح الأجزاء الأخيرة من سلسلة "البيئة الشامية"، فأجاب صاحب شخصية "أبو عصام": "يلعن أبو باب الحارة".وسبق أن ربط النوري نجاح المسلسل بشخصه قائلاً في تصريحات إعلامية إن شخصية "أبو عصام" كانت محوراً رئيساً في العمل، ومهما حاول المخرجون والمنتجون إخراجه من القصة، فقد ظل عالقاً في أذهان الناس.وأضاف: "باب الحارة بلا أبو عصام ما بيظبط معن، والمشكلة أنا ما بظبط إلّا معو، يحرق أخت أبو عصام". (النهار)