Advertisement

فنون ومشاهير

عباس النوري يشتم "باب الحارة" ويلعنه (فيديو)

Lebanon 24
08-08-2024 | 16:00
A-
A+

Doc-P-1232000-638587505439051702.jpg
Doc-P-1232000-638587505439051702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شتم الفنان السوري عباس النوري مسلسل "باب الحارة" الشهير، بسبب سؤال تلقّاه عن العمل الدرامي الذي قدّم بطولة عدد كبير من أجزائه.
فقد توّجه مراسل تلفزيوني بالسؤال إلى النوري حول سبب عدم نجاح الأجزاء الأخيرة من سلسلة "البيئة الشامية"، فأجاب صاحب شخصية "أبو عصام": "يلعن أبو باب الحارة".
Advertisement
وسبق أن ربط النوري نجاح المسلسل بشخصه قائلاً في تصريحات إعلامية إن شخصية "أبو عصام" كانت محوراً رئيساً في العمل، ومهما حاول المخرجون والمنتجون إخراجه من القصة، فقد ظل عالقاً في أذهان الناس.
 وأضاف: "باب الحارة بلا أبو عصام ما بيظبط معن، والمشكلة أنا ما بظبط إلّا معو، يحرق أخت أبو عصام". (النهار)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:54 | 2024-08-08
11:30 | 2024-08-08
09:45 | 2024-08-08
09:09 | 2024-08-08
08:13 | 2024-08-08
06:48 | 2024-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24