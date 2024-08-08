خسرت الكثير من وزنها.. الصورة الأولى لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها مع حسام حبيب شاهدوا كيف بدت

نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب صورة لها عبر حسابها الجديد في منصة "إكس"، وذلك بعد أيام قليلة على أزمتها مع طليقها الفنان حسام حبيب الذي اتهمته بسرقة ممتلكاتها فرد عليها مهددا بأنه سيحبسها.



وعلقت شيرين على الصورة بكلمة "قريبًا".

وأطلت شيرين بملامح مميزة، حيث ارتدت جاكيت جينز مع توب بيضاء ويبدو انها خسرت الكثير من وزنها.



وتأتي هذه الصورة بعد أيام قليلة من توجيه شيرين أول رسالة صوتية لجمهورها بعد أزمتها مع حبيب، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت فيه: جمهوري الغالي، عيلتي الكبيرة اللي عايشة بحبهم ليا ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وحشتوني أوي.



وهي تستعد حاليًّا لطرح عدد جديد من الأغنيات.









