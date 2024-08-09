مبلغ خيالي... نفاد تذاكر حفل عمرو دياب والجمهور يطالب بالمزيد

بمجرد طرح الدفعة الثالثة من تذاكر حفل الفنان عمرو دياب، المقرر أن يحييه مساء اليوم (الجمعة) ضمن فعاليات "مهرجان العلمين الجديدة"، نفدت كل فئات التذاكر في إقبال غير مسبوق، في حفلات العلمين، ما دعا الجمهور للمطالبة بطرح المزيد من التذاكر.

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ورغم وصول أسعار تذاكر حفل عمرو دياب الى أرقام خيالية، إلا أن الإقبال عليه كان كبيراً جداً، فقد حُدّدت أسعار التذاكر بمليون جنيه لطاولة من ثمانية أشخاص، فيما تراوحت أسعار التذاكر العادية بين 600 و900 جنيه.

ومن المقرر أن يقدّم "الهضبة" في الحفل أغنيات: "يا أنا يا لأ"، "بحبه"، "دا لو اتساب"، "برج الحوت"، "تملي معاك"، "أنت الحظ"، "وياه"، "يتعلموا"، "شكراً من هنا لبكرة"، "قمرين"، "العالم الله"، "نور العين"، "يا قمر"، "راجعين"، "شوَّقنا"، "متخافيش"، "الماضي"، "ميال" وغيرها.



ويأتى حفل عمرو دياب في العلمين في إطار التعاون بين "موسم الرياض" و"هيئة الترفيه السعودية" و"الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية". (لها)