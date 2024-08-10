يصغرها بـ 20 عاماً.. النجمة التركية الشهيرة تعيش قصة حب ممنوعة!

تعيش النجمة التركية مريم أوزرلي قصة حب ممنوعة مع شاب يصغرها بعشرين عاماً ضمن أحداث الدراما التركية المدبلجة "حكاية روح"، والذي سيُعرض على شاهد.



ويشهد العمل عودة النجمة مريم أوزرلي إلى الشاشة الصغيرة وهي التي تتمتع بجماهيرية واسعة في الشرق الأوسط من خلال دور "هيام" في مسلسل "حريم السلطان" ، وذلك بعد غيابها سنوات عدة عن الدراما التلفزيونية، تخلّلها تقديمها لمجموعة من الأفلام السينمائية.

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ويرصد العمل قصة حب استثنائية وغير تقليدية بين امرأة تدعى ريان تبلغ من العمر 38 عاماً، متزوجة وتعاني مشاكل مع زوجها، وشاب يدعى أوزار لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. ويواجه الحبيبان ضغوطاً اجتماعية في بلدة ساحلية في بحر إيجه، فهل سينتصر حبهما؟.(نواعم)









