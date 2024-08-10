الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس

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فجع الموت الفنانين أحمد صلاح حسني وأمير كرارة بوفاة الكابتن صلاح حسني، والد الأول ووالد زوجة الثاني، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أعلن خبر الوفاة الإعلامي الرياضي عمر البانوبي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب: "خالص العزاء لأسرة الكرة المصرية والنادي الأهلي في رحيل الكابتن صلاح حسني نجم الفريق ومدير الكرة السابق والمدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة والد الفنان ولاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق أحمد صلاح حسني.. الدوام لله".يُذكر أن الراحل صلاح حسني هو والد الفنان أحمد صلاح حسني، ووالد زوجة الفنان أمير كرارة، كان لاعبًا سابقًا بالنادي الأهلي، شغل منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، خلال فترة سابقة. (لها)