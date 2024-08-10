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فنون ومشاهير

بسبب ياسمين صبري .. أزمة حادة بين مذيعة ومنتج

Lebanon 24
10-08-2024 | 23:00
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ردت الإعلامية داليا المتبولي على ادعاءات المنتج أحمد السبكي، بأنها قامت بفبركة تصريحاته عن الفنانة ياسمين صبري خلال لقائه معها الفترة الماضية، وكان قال خلال اللقاء: «ياسمين صبري متقدرش تشيل نص فيلم».
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وقالت داليا المتبولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»،: «الحقيقة أني استأت جدًا بعد تصريحات أحمد السبكي واتهامه ليا أني فبركت الكلام اللي قاله على الفنانة الجميلة ياسمين صبري، لأن أنا لا فبركت ولا أي كلمة قالها ليا دخل فيها، كل كلمة قالها طالعة من لسانه، وكان مُصر عليه، ولما اتكلم عني وقال "الست" المذيعة استاءت كمان من الكلمة أنا أستاذ إعلام وبدرس لطلابي إزاي الإعلام يكون صادق، ده يسيء ليا أنا بشكل كبير».
وأضافت: «الحكاية إني بعمل بودكاست وبجيب فيه النجوم في مجالهم وأنا أكن كل الاحترام للمنتج أحمد السبكي وشايفة أنه راجل مؤثر في مجاله، وقررت أعمل معاه البودكاست، وسألته سؤال مباشر إيه رأيك في النجمة ياسمين صبري؟، هو كان مُصر إنها متشيلش نص فيلم، وأنا حاولت إني أرفع عنه الحرج وأغير في كلامه علشان ميندمش عليه بعد كده ولكنه كان مُصرا».
وتابعت: «قولتله ليه بتقول عليها متشيلش نص فيلم؟ قالي متنفعش، قولتله طيب مين اللي يشيل، قالي أسماء 3 نجوم، وأن هما دول اللي بيعرفوا يمثلوا، وبعد كده الحاج أحمد بعتلي أشيل الفيديوهات لأن تصريح ياسمين صبري هيزعلها منه، وأنا بالفعل شيلت الفيديوهات من عندي». (المصري اليوم)
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