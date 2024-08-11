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فنون ومشاهير

بعد النجاح الكبير الذي حققته في الفترة الأخيرة... شيرين عبد الوهاب تستعين بجهة أميركية

Lebanon 24
11-08-2024 | 03:17
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أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد عودتها من جديد للتفاعل مع جمهورها عبر حسابها الموثق الجديد على "X"، توكيل شركة أميركية لإدارة أعمالها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتخطيط للعودة للجمهور بشكل جديد يليق بفنانة كبيرة.
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وقالت شيرين في تصريحات صحافية، إن شركة وارنر الأميركية ستتولى إدارة أعمالها، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته في أميركا خلال الفترة الأخيرة.
 
وكانت شيرين عبد الوهاب قد مرت خلال الفترة الأخيرة، بأزمة كبيرة مع شركة روتانا للصوتيات، حيث أشارت المطربة إلى أن الشركة تتعمد تدميرها وتعطيل مشوارها، كما أكدت أن عقدها مع الشركة تم فسخه مؤخرًا، مقابل دفعها ثمانية ملايين جنيه مصري كشرط جزائي.
وتحدثت عن تفاصيل الأزمة، قائلة: "روتانا تتعمد تعطيل مسيرتي الفنية، وبتحاربني أنا بس شخصيًا مش حد تاني، أنا مضيت مع شركة جديدة والمفروض الأغاني بتاعتي هتنزل قريب".
وأضافت شيرين عبد الوهاب: "شركة روتانا بتكلم الشركات تقولهم إني لسه معاها، ومحدش يشتغل معايا وعندهم مشكلة معايا، رغم إني دفعت ثمانية ملايين جنيه، وأنا اللي رافعة عليهم قضية وروتانا بتدمرني، ومعرفش ليه بيعملوا معايا أنا كده، وعايزه الناس تفهم الحقيقة". (لها)
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