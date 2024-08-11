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فنون ومشاهير
نجمة مسلسل رمضاني شهير تغيب عن السباق المقبل.. اليكم السبب
Lebanon 24
11-08-2024
|
08:30
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ذكرت مجلة "لها" انه بالرغم من النجاح الكبير الذي حققته الفنانة سلمى أبو ضيف في رمضان الماضي بمسلسلها "أعلى نسبة مشاهدة"، لم تعلن حتى الان عن تواجدها في الموسم الرمضاني المقبل وهو ما دفع الجمهور للتساؤل حول ما إذا كانت ستتواجد في رمضان بعمل جديد أم لا.
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وعلمت "لها" أن سلمى قررت عدم المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، لأسباب شخصية، بالاخص أنها تستعد الفترة المقبلة لحفل زفافها بالقاهرة.
وشاركت سلمى أبوضيف في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.
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