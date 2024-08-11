في اول ظهور لها.. حبيبة لؤي علامة في احضانه

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شارك لؤي علامة، ابن الفنان راغب علامة قبل ايام صورة من عطلته الصيفية على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر لؤي في احدى الصور وهو يعانق شابة جميلة.وتبين ان الشابة هي نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أزرا ميان، وهي يوتيوبر وعارضة أزياء شهيرة، وقد علقت على الصورة قائلة: "سموا لي ثنائي افضل"، مشيرة الى انها ولؤي "ديو" رائع.