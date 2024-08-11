نجل تيم حسن يفاجئ الجمهور في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق: نسخة عن والدك

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أحدث مقطع فيديو جديد جرى تداوله لورد، النجل الأكبر للنجم السوري تيم حسن، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الشبه الكبير بينهما.وظهر ورد إلى جانب شقيقه الأصغر فهد في الفيديو خلال جلسة عائلية في أحد المطاعم، مرتديًا تيشيرت باللون الأزرق، معتمدا لحية خفيفة وتسريحة شعر جعلته يظهر نسخة مصغرة عن والده.واعتبر الجمهور أن ورد في هذا اللوك أقرب لوالده بشخصية "نبيل"، التي قدمها في مسلسل "على طول الأيام" الذي عرض عام 2006.