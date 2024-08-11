28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ممثل قدير في ذمة الله
Lebanon 24
11-08-2024
|
15:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيّب الموت مساء اليوم الممثل القدير سمير شمص عن عمر يناهز الـ81 عاماً.
ولد شمص في 25 تشرين الثاني 1942، بدأ العمل في مجال الصحافة حيث كتب العديد من السيناريوهات للإذاعة والتلفزيون والمسرح. وحياته الفنية بدأت في بداية الستينات، حيث شارك في في عدة أفلام منها «سفر برلك» «بنت الحارث» «العسل المر» و«الشريدان» و«شارع الضباب» كما شارك في العديد من المسلسلات اللبنانية والمصرية منها «العنب المر» و«رجل من الماضى» والمسلسل المصرى «امرأة من زمن الحب» مع الفنانة «سميرة أحمد». شارك «شمص» أيضا في فيلم المخرجة «إيناس الدغيدى» «الباحثات عن الحرية» عام 2005. صدر لـ«شمص» عام 2006 روايته الإولى بعنوان «عند حافة الكون» وهى مصنفة رواية خيال علمى.
Advertisement
فنون ومشاهير
تعازي ووفيات
Advertisement
الأكثر قراءة
اللبنانيّون يتهافتون على "موتور" البنزين!
Lebanon 24
اللبنانيّون يتهافتون على "موتور" البنزين!
03:15 | 2024-08-11
11/08/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأولى من نوعها في لبنان".. كنيسة "سيدة الفرح" في زحلة تخطف الأنظار
Lebanon 24
"الأولى من نوعها في لبنان".. كنيسة "سيدة الفرح" في زحلة تخطف الأنظار
02:30 | 2024-08-11
11/08/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجّة "نزوح الضاحية".. قرارٌ من "سماسرة الشقق"
Lebanon 24
بعد ضجّة "نزوح الضاحية".. قرارٌ من "سماسرة الشقق"
02:45 | 2024-08-11
11/08/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيرّد "حزب الله" قبل عيد السيدة؟
Lebanon 24
هل سيرّد "حزب الله" قبل عيد السيدة؟
02:00 | 2024-08-11
11/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قوي سمع... العدو يخرق جدار الصوت في هذه المناطق
Lebanon 24
صوت قوي سمع... العدو يخرق جدار الصوت في هذه المناطق
10:48 | 2024-08-11
11/08/2024 10:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2024-08-11
نجل تيم حسن يفاجئ الجمهور في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق: نسخة عن والدك
12:34 | 2024-08-11
في اول ظهور لها.. حبيبة لؤي علامة في احضانه
10:22 | 2024-08-11
ليلى علوي تشعل مواقع التواصل برقصها.. ونجم لبناني مشهور يحتضنها (فيديو)
08:30 | 2024-08-11
نجمة مسلسل رمضاني شهير تغيب عن السباق المقبل.. اليكم السبب
07:56 | 2024-08-11
عشاء رومانسي وقبلة حميمة.. كاميرات الباباراتزي ترصد جورج كلوني وأمل علم الدين معاً
03:17 | 2024-08-11
بعد النجاح الكبير الذي حققته في الفترة الأخيرة... شيرين عبد الوهاب تستعين بجهة أميركية
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
12/08/2024 02:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
12/08/2024 02:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
12/08/2024 02:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24