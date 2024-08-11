ممثل قدير في ذمة الله

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غيّب الموت مساء اليوم الممثل القدير سمير شمص عن عمر يناهز الـ81 عاماً.ولد شمص في 25 تشرين الثاني 1942، بدأ العمل في مجال الصحافة حيث كتب العديد من السيناريوهات للإذاعة والتلفزيون والمسرح. وحياته الفنية بدأت في بداية الستينات، حيث شارك في في عدة أفلام منها «سفر برلك» «بنت الحارث» «العسل المر» و«الشريدان» و«شارع الضباب» كما شارك في العديد من المسلسلات اللبنانية والمصرية منها «العنب المر» و«رجل من الماضى» والمسلسل المصرى «امرأة من زمن الحب» مع الفنانة «سميرة أحمد». شارك «شمص» أيضا في فيلم المخرجة «إيناس الدغيدى» «الباحثات عن الحرية» عام 2005. صدر لـ«شمص» عام 2006 روايته الإولى بعنوان «عند حافة الكون» وهى مصنفة رواية خيال علمى.