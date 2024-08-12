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فنون ومشاهير
بعدما أطلت بحمالة صدر.. مُتابعة تُهاجم ممثلة لبنانية شهيرة و"تدعي" عليها وهكذا ردت الأخيرة عليها
Lebanon 24
12-08-2024
|
01:44
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بشكل غير متوقع، ردت الممثلة هيا مرعشلي على متابعة دعت عليها وتمنت ان تحترق بسبب ملابسها وذلك بعد نشر الممثلة اللبنانية صورا لها عبر حسابها على تطبيق انستغرام بالكروب توب هي أشبه بـ"حمالة صدر". .
وكتبت المتابعة: "الله ينتقم منك ويحرقك بالدنيا قبل الاخرة.. لك شوية وتنزعي حتى من تحت انت ما عاد استحيتي؟؟؟ الله يمسخك ويبطش فيكي وتكوني عبرة لكل اللي متلك".
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من ناحيتها شاركت هيا هذه الرسالة وتساءلت في ردها: "هل هذا نوع من أنواع الايمان والتعببر عن حب الله "، وتابعت في جملة اخرى: " ولا أنا من زمان ما بستحي ما في شي جديد".
يُذكر ان هيا هي ثمرة زواج الفنانة السورية الراحلة رندة مرعشلي من الفنان اللبناني طارق مرعشلي قبل أن يتطلّقا، فهي من عائلة فنية بامتياز، إذ إن جدّتها هي الفنانة السوريّة القديرة ناهد حلبي، وجدّها هو الفنّان اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي.
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