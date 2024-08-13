بالفيديو: منع فنان شهير من الصلاة في أحد المساجد.. هذا ما حصل

Advertisement

أعلن مصدر في وزارة الأوقاف المصرية إجراء تحقيق عاجل، بشأن واقعة منع الفنان المصري كريم الحسيني من الصلاة في مسجد الشهيد أحمد حسن الجندي في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.ووجه الفنان كريم الحسيني تساؤلًا لدار الإفتاء ورجال الدين والشيوخ، بعد منعه من دخول أحد المساجد في المقطم لأداء صلاة العصر، بسبب غلق المسجد أبوابه بعد أداء الفريضة وخروج المصلين.كما أكد مصدر بوزارة الأوقاف أن وزارة الأوقاف ستجري تحقيقا فوريا لكشف ملابسات منع الفنان كريم الحسيني من الصلاة في المسجد، وفقا لما نشره موقع "صدى البلد"، اليوم الاثنين.الفيديو لقى تداولا واسعاوكان الفنان كريم الحسيني، قد ظهر في فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واشتكى من منعه من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة فيه.وشهد الفيديو تفاعلا من رواد موقع "فيسبوك"، في إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك منع لأحد الأشخاص من الصلاة في المسجد.ونشر الحسيني مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي وتحدث، قائلًا: "أنا لما أبقى ماشي على طريق وأركن وأكون عاوز أصلي العصر والساعة دلوقتي مكملتش خمسة ونص، ولسه الناس بتخرج من المسجد، المسجد اسمه الشهيد أحمد حسن الجندي في المقطم، ولما أركن وأقول له عاوز أدخل أصلي العصر، يقول لي معلش إحنا قفلنا الجامع".وتساءل: "هل إحنا وصلنا لهذه الدرجة؟ بتكلم بجد وسؤال لكل الناس هو إحنا بنقفل الجوامع بعد الفريضة مباشرة؟ ده العصر مفتوح لغاية المغرب، هل ده يعقل؟.. ردوا عليا يا أهل الخير". (العربية)