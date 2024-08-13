أطل من على سرير المستشفى.. فنان لبناني شهير يُقلق جمهوره هذا ما حصل معه (فيديو)

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نشر الفنان أمير يزك فيديو عبر حسابه الخاص على "فيسبوك".وأطل يزبك من على سرير المستشفى، حيث كشف انه خضع لعملية جراحية.وعلّق يزبك على الفيديو قائلا: "بشكر الجميع وأنا بألف خير وبكرا سوى بمهرجان الربوة والأربعاء درعون حريصا ويتبع وبدعمكم نستمر ".وتابع: "أشكر ادارة مستشفى سيدة لبنان على المتابعة وجميع الأطباء ولا أنسى عناصر الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وكل الاصحاب والاقارب وكلّ المتصلين ".