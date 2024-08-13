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فنون ومشاهير

أطل من على سرير المستشفى.. فنان لبناني شهير يُقلق جمهوره هذا ما حصل معه (فيديو)

Lebanon 24
13-08-2024 | 03:24
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نشر الفنان أمير يزك فيديو عبر حسابه الخاص على "فيسبوك".

وأطل يزبك من على سرير المستشفى، حيث كشف انه خضع لعملية جراحية.

وعلّق يزبك على الفيديو قائلا: "بشكر الجميع وأنا بألف خير وبكرا سوى بمهرجان الربوة والأربعاء درعون حريصا ويتبع وبدعمكم  نستمر ".
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وتابع: "أشكر ادارة مستشفى سيدة لبنان على المتابعة وجميع الأطباء ولا أنسى عناصر الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وكل الاصحاب والاقارب وكلّ المتصلين ".

 
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