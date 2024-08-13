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فنون ومشاهير

خبر انتشر بقوّة... هل تعرّضت فنانة للضرب على يدّ إبنها

Lebanon 24
13-08-2024 | 07:15
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نشرت الفنانة لقاء الخميسي عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، فيديو ظهرت فيه منفعلةً وهي تُهدّد أي شخص يُحاول الإساءة إلى أولادها أو زوجها بعد انتشار شائعات عن تعرّضها للضرب على يد نجلها البكر.

وكشفت لقاء في الفيديو إنها فوجئت بانتشار الخبر، وقالت: "كان في موقع ناشر أن ابني ضربني ولما تواصلت معهم وقلت لهم أنّ هذا الكلام  غير صحيح حذفوه".

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وأضافت : "إبني خط أحمر، عائلتي خط أحمر، أولادي خط أحمر". (لها)
 
 
 
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