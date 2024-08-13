بدا متعبا جدا.. صورة لـ سمير شمص من المستشفى قبل وفاته

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في خبر شكل صدمة لمحبيه، فارق الممثل اللبناني القدير سمير شمص الحياة، عن عمر 82 عاما.وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور للراحل من المستشفى، قالوا انها قبل ايام من رحيله، الا انه تبين ان الصورة قديمة، كان الراحل قد نشرها منذ فترة على حسابه عبر فايسبوك بعدما أصيب بوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، حيث أُجريت له الفحوصات والتحاليل اللازمة.وكان قد كتب شمص في تعليقه على الصورة: "خرجت للتو من المستشفى. تعرضت لأزمة صحية لم يعرف الأطباء سببها بعد فحوصات شاملة. انا الآن بخير عسى يستمر هذا الخير. ابعد الله عنكم كل مكروه."اما عن سبب وفاته، فذكرت مصادر اخبارية انه اصيب بعارض صحي مفاجئ ادى الى وفاته، دون ذكر المزيد من التفاصيل. (الجديد)