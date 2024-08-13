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فنون ومشاهير

عباس النوري يردّ على منتقدي مسلسله الجديد

Lebanon 24
13-08-2024 | 23:00
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بعد الضجة والانتقادات التي رافقت أحدث أعماله الفنية، ردّ الفنان عباس النوري على الاتهامات الموجّهة إلى مسلسل "ترتيب خاص" بأنه يحتوي على الكثير من الألفاظ البذيئة والإيحاءات المخلّة بالآداب.
وأكد النجم السوري في تصريحات تلفزيونية أن "تهذيب الشارع ليس مهمة الدراما، وإنما مهمتها نقل ما يدور في الواقع، فنرى في الشارع رئيس الجامعة واللص والخارج عن القانون، في الوقت نفسه".
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وأشار النوري إلى أن "صنّاع الدراما مطالبون بنقل الواقع قدر الإمكان وليس بالمطلق وهذا ما فعله المسلسل"، لافتاً إلى أن "ما اعتبره البعض خروجاً عن القواعد العامة كان مبرراً وفق السياق الدرامي للشخصيات الموجودة في المسلسل". (لها)
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