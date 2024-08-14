بعد قرار منعها من الغناء في مصر.. هكذا ردت هيفا وهبي وهذا موعد التحقيق معها (صورة)

ردت الفنانة هيفا وهبي على قرار منعها من الغناء والتمثيل في مصر على طريقتها الخاصة، وذلك بعد اتهامها بالإخلال ببنود التعاقد المبرمة بينها وبين شركة إنتاج سينمائي، ومنظم حفلات.



وتوجَّهت هيفا عبر حسابها في "إنستغرام" لتشارك منشورًا مستشهدةً بآية قرآنية من سورة فاطر، يقول فيها الله عز وجل: "وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ".

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كما نشرت هيفا الإعلان الرسمي لحفلها الغنائي المقرر إقامته في قرية مارينا دلتا بكفر الشيخ في مصر، بتاريخ 23 آب الحالي.



وليس معروفًا إلى الآن المصير الذي سيلحق بالحفل، خاصة مع منعها من مزاولة المهنة في مصر.



وكان قد أصدر قرار بوقف هيفا عن العمل، وعدم منحها تصريحًا مجددًا؛ بعد إخلالها ببنود تعاقد فني مع إحدى شركات الإنتاج السينمائي ومنظم حفلات، فضلًا عن عدم تنفيذها ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية.



وفي التفاصيل، تقدمت شركة الإنتاج بشكوى ضد هيفا تتهمها بالإخلال ببنود تعاقدها، رغم حصولها على عربون التعاقد.



كما تقدم أحد منظمي الحفلات بشكوى رسمية ضد هيفا لنقابة المهن الموسيقية، متهمًا إياها بالإخلال بإتفاق يتضمن إقامتها حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي بتاريخ 19 تموز الماضي، رغم حصولها علي المبلغ المتفق عليه؛ ما أدى إلى إلحاق الأضرار المادية به.



وبعد إجراء بعض التحقيقات بالشكوى المرفوعة، تبيَّن صحة ادعاءات المدعي؛ لتقرر نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية عدم منح أي تصريح عمل للفنانة لإقامة حفلات فنيه، أو ممارسة مهنة التمثيل لحين فض المنازعات الواردة للنقابتين .



وأصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر بياناً تعلن من خلاله موعد التحقيق مع مدير أعمال هيفا، خالد التهامي، من أجل الاستماع إلى أقواله بشأن الشكاوى، وذلك يوم الأحد المقبل.(البوابة)



