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فنون ومشاهير
بالمايوه... نادين الراسي تستعرض رشاقتها أمام حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
14-08-2024
|
06:30
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نشرت الممثلة نادين الراسي صوراً لها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي تستمتع بالطقس الحارّ بالمايوه، أمام حوض السباحة.
وحرصت الراسي على استعراض رشاقتها، ومُحافظتها على لياقتها البدنية. (رصد لبنان 24)
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