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فنون ومشاهير

بكلمات مؤثرة.. تامر حسني يعزي مصطفى حسني في وفاة والدته

Lebanon 24
14-08-2024 | 12:00
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تصدر اسم الداعية الإسلامي مصطفى حسني، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم الإعلان عن خبر وفاة والدته، أمس، ما أدى ذلك حالة حزن سيطرت على كل من يحبه ويحترمه.

 وقد أعلن خبر وفاة والدة الداعية الإسلامي مصطفى حسني، المنشد مصطفى عاطف، حيث نشر ستوري له على حسابه الشخصي عبر انستغرام، قال فيه: "لله ما أخذ ولله ما أعطى ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا للهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله تعالى: الحاجة تفيده محمود محمد عبد الجواد.

من جهته، نعى الفنان المصري تامر حسني الراحلة بكلمات مؤثرة، اذ كتب على حسابه عبر انستغرام: "انتقلت إلى رحمة الله أم عظيمة أنجبت لنا إنسان من أجمل وأنفع خلق الله، أخي في الله الداعية مصطفى حسني، يستحق منا جميعاً بحق محبتنا له وبحق ما قدمه لنا في رحلته أن ندعي لوالدته العظيمة بالرحمة وقراءة الفاتح وهداية ثوابها لها، حبيبي مصطفى ربنا يصبرك". (الجديد)

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