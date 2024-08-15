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فنون ومشاهير

"ولعت" من جديد بين سيرين عبد النور وماغي بو غصن.. شاهدوا ماذا فعلت الأخيرة (صورة)

Lebanon 24
15-08-2024 | 04:52
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تسببت الممثلة ماغي بو غصن بإثارة من جديد الخلاف مع زميلتها الفنانة سيرين عبد النور، بسبب نشرها صورة تتضمن الأخيرة، وتعمّدها إخفاءها برسم قلب أبيض.

وشاركت بو غصن صورة جمعتها بالمخرج اللبناني كميل طانيوس، وفي الخلفية صورة لعبد النور مغطّاة بالرسم التعبيري (إيموجي)، الأمر الذي اكتشفه محبّو سيرين فرفضوا هذا النوع من السلوك، ليتصدّر اسم الفنانتين "تريند" موقع "إكس" في لبنان طوال الساعات الماضية.
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يُذكر أن الخلاف بين الفنانتين شهد أكثر من فصل، على غرار طلب بو غصن عدم التصفيق لعبد النور خلال صعودها إلى المسرح لتسلّم جائزتها في حفل "الموريكس دور" 2022 Murex D'or في دورته الـ 22، عن مسلسل "دور العمر".

وفي مناسبة أخرى، قالت سيرين إن دور ماغي في مسلسل "للموت" كان لها في البداية، ولكن تم استبدالها بسبب زوج الأخيرة، المنتج جمال سنان، الأمر الذي نفته بو غصن.(لها)



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