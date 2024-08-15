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فنون ومشاهير

خبر عاجل يتعلّق بهيفا وهبي... إليكم ما تقرّر اليوم بعد أزمتها الأخيرة

Lebanon 24
15-08-2024 | 06:14
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في تطور جديد للأزمة بين نقابة الممثلين في مصر والفنانة هيفاء وهبي بعد إيقاف منحها تصاريح بالعمل في مصر، أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بياناً تخاطب فيه نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل ويخطرهم برفع الإيقاف عن الفنانة اللبنانية بعد تصالحها مع الشركة التي طالبت بمنعها من التمثيل في مصر.
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وجاء في بيان نقابة الممثلين المصرية: "السيد الأستاذ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين في مصر، تحية طيبة وبعد، في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين نقابتكم الموقّرة ونقابة المهن التمثيلية، وبالإشارة إلى خطابنا المؤرخ 11/8/2024 بشأن عدم منح الفنانة هيفاء وهبى أية تصاريح لحين الوفاء بالتزاماتها نحو شركة "الريماس للإنتاج الفني"، نودّ الإحاطة بأنه ورد إلينا خطاب من الشركة المذكورة بتاريخ 14/8/2024 مفاده أنه قد تم التصالح بينهم والتنازل ودياً عن الشكوى المقدّمة ضد الفنانة هيفاء وهبي، لذا نود الإحاطة بأنه قد تم حفظ موضوع الشكوى ورفع الإيقاف من جانبنا". (لها)
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