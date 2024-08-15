فاشينيستا شهيرة تعلّق على أنباء ارتباط زوجها بامرأة أخرى

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ردّت الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني بطريقتها على تقارير أفادت بأن زوجها رجل الأعمال عبدالوهاب السياف تزّوج عليها.ونشرت الودعان صورة جمعتها بالسياف في حسابها على تطبيق "سناب شات"، معلقةً بقولها: "الله يحفظنا لبعض، ويديمنا حبيبين وزوجين وصديقين للأبد .. أجمل أقداري وألطفها".وجاءت التقارير التي تحدثت عن ارتباط زوج الودعاني بشابة من خارج وسط المشاهير، عقب شهر على وضع سارة طفلتها الرابعة تيا، ومعاناتها من اكتئاب ما بعد الولادة، وهو شكل آخر من أشكال الكآبة النفاسية، وعادة ما يحدث في الفترة ما بين أسبوعين إلى ثمانية أسابيع بعد الإنجاب.ووضعت الودعاني ابنتها في الشهر الثامن بعد شعورها بآلام المخاض المبكر، خلال تواجدها في تايلاند، وهو ما عرّضها للكثير من الانتقادات لأنها تعلم مسبقاً بمخاطر السفر.