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فنون ومشاهير
مفاجأة أحمد مكي لجمهوره في رمضان
Lebanon 24
15-08-2024
|
23:00
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يحضر الفنان أحمد مكي حالياً مفاجأة لتقديمها الى جمهوره في رمضان المقبل، حيث قرر خوض السباق الرمضاني بعمل درامي يبتعد به عن شخصية "الكبير".
ويواصل مكي في الفترة الحالية جلسات التحضير مع السيناريست هاني سرحان، للوقوف على الخطوط العريضة للعمل الذي سوف يكون مفاجأة للجمهور.
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ويعمل مكي حالياً مع الشركة المنتجة للمسلسل على اختيار مخرج له للاستقرار على باقي فريق العمل والذي من المتوقع أن يكون أغلبه من فريق مكي الذي عمل معه في السنوات الماضية. (لها)
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