ممثل شهير يتخلى عن رشاقته وعضلاته وهكذا اصبح بكرشه الكبير (صورة)

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أثار الممثل التركي بوراك أوزجيفيت التساؤلات بعد ظهوره بوزن زائد مؤخرا خلال تواجده في إجازة صيفية مع عائلته في بودروم.وفي التفاصيل، كشف بوراك أوزجيفيت لبرنامج الصفحة الثانية السبب خلف اكتسابه الوزن وقال: "إن هذه الكيلوغرامات كانت من أجل مشروع يتم التحضير له".وتزامن رد بوراك أوزجيفيت مع تداول مجموعة من الصور له عبر مواقع التواصل، والتي تم التقاطها له من قبل الصحافة خلال إجازته الصيفية. (lbc)