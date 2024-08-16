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فنون ومشاهير
حقائق جديدة عن وفاة نجم "فريندز".. التهم وجهت الى هذه الاشخاص
Lebanon 24
16-08-2024
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قال مسؤولون أميركيون في مجال إنفاذ القانون، إنه تم توجيه تهم جنائية إلى خمسة أشخاص فيما يتعلق بوفاة ماثيو بيري، نجم مسلسل (فريندز) "الأصدقاء" قبل عام تقريبا.
وذكر المدعي العام لمنطقة وسط كاليفورنيا، مارتن إسترادا، أن المدعى عليهم، ومنهم طبيبان، كانوا جزءا من "شبكة إجرامية سرية كبيرة" كانت توزع للممثل ولآخرين كميات ضخمة من مخدر الكيتامين الذي لا يُصرف إلا بوصفة طبية. ومن بين أفراد الشبكة امرأة يطلق عليها لقب "ملكة الكيتامين" في لوس أنجلوس، وفق ما نقلته رويترز.
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وأضاف إسترادا خلال مؤتمر صحفي "استغل هؤلاء المتهمون مشكلات السيد بيري مع الإدمان لإثراء أنفسهم".
وذكر تقرير المشرحة أن بيري توفي عن 54 عاما جراء "مضاعفات حادة" للكيتامين، وهو مهدئ قوي، بالإضافة إلى عوامل أخرى تسببت في فقد الممثل للوعي وغرقه في حوض الاستحمام بمنزله في أكتوبر الماضي.
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