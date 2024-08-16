نجمة تركية شهيرة تُغلق باب السيارة في وجه صحافي.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رصد حدة ردّ فعل نجمة مسلسل "طائر الرفراف" تجاه مراسل إعلامي سألها عن علاقتها بوالدها أوغور سراج، وانفصالها عن زميلها الممثل التركي مارت رمضان دمير.



ووثّق الفيديو صعود النجمة التركية عفراء ساراتش أوغلو إلى السيارة في منطقة أرنوط كوي، حيث سألها المراسل: "كيف كانت سفرتك الى أميركا؟"، فأجابته: "كانت جميلة جداً"، مضيفةً أن دراستها اللغة الإنكليزية هناك كانت ناجحة جداً".



ثم سألها المراسل عن لقائها بوالدها وصحة انفصالها عن مارت رمضان دمير، فاستنكرت السؤال بغضب قائلةً: "دعنا لا نتحدث في المواضيع الخاصة"، ثم أقفلت باب السيارة.

#AfraSaraçoğlu, Arnavutköy'de görüntülendi. Saraçoğlu, yıllar sonra babasıyla bir araya gelmesi hakkında ‘Öyle özel konulara girmeyelim’ dedi. Oyuncu, Mert Ramazan Demir'le ilgili soruları da yanıtsız bıraktı.



(Gazete Magazin) pic.twitter.com/LZMGDO1TLV — Televizyon Dünyası (@TvDunyasii) August 15, 2024 Advertisement

يُذكر أن عفراء ساراتش أوغلو سبق أن نفت لقاءها بوالدها وانتهاء القطيعة بينهما، بعدما هجرها هي ووالدتها لوفي قبل سنوات طويلة، وسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية.



وعلى الصعيد الفني، كشفت تقارير صحافية تركية عن موعد تصوير الموسم الثالث من "طائر الرفراف" بعد نجاح الموسمين الأول والثاني خلال عرضهما على الشاشات التركية والعربية، في الأسبوع الأخير من شهر آب الحالي. (لها)



