مُفاجأة في قضية هيفا وهبي في مصر.. التحقيق معها مستمر!

Advertisement

يبدو ان نقابة الموسيقيين لا تزال على موقفها من التحقيق مع الفنانة هيفا وهبي، وذلك على الرغم من مخاطبة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نظيره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر بانتهاء أزمة هيفا وتصالحها مع شركة الإنتاج التي قدمت فيها شكوى بعدم الالتزام في تعاقدها معها على تقديم أحد الأفلام.محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين، أكد لـ "لها" أن النقابة عندما أخضعت الفنانة اللبنانية للتحقيق لم يكن بسبب شكوى نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ولكن كان بسبب الشكوى التي تقدم بها منظم الحفلات ياسر الحريري للنقابة، بشأن حصول هيفا على مقدم حفل لم تلتزم به.مضيفاً أن خطاب "الممثلين" لنقيب الموسيقيين أكد حل أزمتها معهم، لكن أزمتها مع الحريري لم تحل بعد وهو السبب الرئيسي لاستمرار قرار "الموسيقيين" بخضوع هيفاء للتحقيق.وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، قد أصدرت بيانًا خاطبت فيه نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان مصطفى كامل، تخطرهم برفع الإيقاف عن هيفا وهبي، بعد تصالحها مع الشركة التي طالبت منعها من التمثيل في مصر.(لها)