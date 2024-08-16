Advertisement

فنون ومشاهير

مُفاجأة في قضية هيفا وهبي في مصر.. التحقيق معها مستمر!

Lebanon 24
16-08-2024 | 02:51
A-
A+
Doc-P-1234916-638593990956480544.jpg
Doc-P-1234916-638593990956480544.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو ان نقابة الموسيقيين لا تزال على موقفها من التحقيق مع الفنانة هيفا وهبي، وذلك على الرغم من مخاطبة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نظيره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر بانتهاء أزمة هيفا وتصالحها مع شركة الإنتاج التي قدمت فيها شكوى بعدم الالتزام في تعاقدها معها على تقديم أحد الأفلام.
Advertisement

محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين، أكد لـ "لها" أن النقابة عندما أخضعت الفنانة اللبنانية للتحقيق لم يكن بسبب شكوى نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ولكن كان بسبب الشكوى التي تقدم بها منظم الحفلات ياسر الحريري للنقابة، بشأن حصول هيفا على مقدم حفل لم تلتزم به.

مضيفاً أن خطاب "الممثلين" لنقيب الموسيقيين أكد حل أزمتها معهم، لكن أزمتها مع الحريري لم تحل بعد وهو السبب الرئيسي لاستمرار قرار "الموسيقيين" بخضوع هيفاء للتحقيق.

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، قد أصدرت بيانًا خاطبت فيه نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان مصطفى كامل، تخطرهم برفع الإيقاف عن هيفا وهبي، بعد تصالحها مع الشركة التي طالبت منعها من التمثيل في مصر.(لها)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:15 | 2024-08-16
04:37 | 2024-08-16
04:17 | 2024-08-16
03:48 | 2024-08-16
03:29 | 2024-08-16
03:15 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24