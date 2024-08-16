صفف شعر أشهر نجمات لبنان والعالم العربي.. وفاة المزين سيمون المندلق

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توفي اليوم الجمعة مصفف شعر المشاهير سيمون المندلق، وهو كان رئيس بلدية المجيدل سابق.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 5 من بعد ظهر يوم السبت 17 الجاري في كنيسة مار الياس المجيدل قضاء جزين.وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة في المجيدل ابتداء من الساعة 11 صباحا ولغاية الساعة 7 مساء. كما تقبل التعازي يومي الأحد والإثنين 18 و19 آب في صالون كاتدرائية القيامة في الربوة ابتداء من الساعة 12 ظهرا ولغاية الساعة 6 مساء.يُذكر ان الراحل هو شقيق مزين المشاهير طوني المندلق، وكان قد اهتم مؤخرا بإطلالة الممثلة سارة ابي يكنعان يوم زفافها.