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فنون ومشاهير

صفف شعر أشهر نجمات لبنان والعالم العربي.. وفاة المزين سيمون المندلق

Lebanon 24
16-08-2024 | 03:48
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توفي اليوم الجمعة مصفف شعر المشاهير سيمون المندلق، وهو كان رئيس بلدية المجيدل سابق.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 5 من بعد ظهر يوم السبت 17 الجاري في كنيسة مار الياس المجيدل قضاء جزين.

وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة في المجيدل ابتداء من الساعة 11 صباحا ولغاية الساعة 7 مساء. كما تقبل التعازي يومي الأحد والإثنين 18 و19 آب في صالون كاتدرائية القيامة في الربوة ابتداء من الساعة 12 ظهرا ولغاية الساعة 6 مساء.
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يُذكر ان الراحل هو شقيق مزين المشاهير طوني المندلق، وكان قد اهتم مؤخرا بإطلالة الممثلة سارة ابي يكنعان يوم زفافها.
 
 





فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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