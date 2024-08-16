31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
صفف شعر أشهر نجمات لبنان والعالم العربي.. وفاة المزين سيمون المندلق
Lebanon 24
16-08-2024
|
03:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي اليوم الجمعة مصفف شعر المشاهير سيمون المندلق، وهو كان رئيس بلدية المجيدل سابق.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 5 من بعد ظهر يوم السبت 17 الجاري في كنيسة مار الياس المجيدل قضاء جزين.
وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة في المجيدل ابتداء من الساعة 11 صباحا ولغاية الساعة 7 مساء. كما تقبل التعازي يومي الأحد والإثنين 18 و19 آب في صالون كاتدرائية القيامة في الربوة ابتداء من الساعة 12 ظهرا ولغاية الساعة 6 مساء.
Advertisement
يُذكر ان الراحل هو شقيق مزين المشاهير طوني المندلق، وكان قد اهتم مؤخرا بإطلالة الممثلة سارة ابي يكنعان يوم زفافها.
فنون ومشاهير
تعازي ووفيات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما سبب تأخير "حزب الله" وإيران هجومهما على إسرائيل؟
Lebanon 24
ما سبب تأخير "حزب الله" وإيران هجومهما على إسرائيل؟
08:00 | 2024-08-15
15/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستضرب إيران إسرائيل؟.. تقرير أميركي يكشف
Lebanon 24
هل ستضرب إيران إسرائيل؟.. تقرير أميركي يكشف
07:00 | 2024-08-15
15/08/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
14:00 | 2024-08-15
15/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقوم إسرائيل بهجوم إستباقيّ ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تقوم إسرائيل بهجوم إستباقيّ ضدّ "حزب الله"؟
11:00 | 2024-08-15
15/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات الفرصة الأخيرة.. هل توقف الدوحة حرب غزة؟
Lebanon 24
محادثات الفرصة الأخيرة.. هل توقف الدوحة حرب غزة؟
13:00 | 2024-08-15
15/08/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:15 | 2024-08-16
مداهمة منزل صحافي شهير... ما السبب؟
04:37 | 2024-08-16
بملابس من الدانتيل.. حبيبة كريستيانو رونالدو تستعرض مفاتنها في البحر الأحمر (فيديو)
04:17 | 2024-08-16
كان يُدخن 120 سيجارة في اليوم.. فنان عربي شهير يكتشف إصابته بالسرطان بالصدفة! (صورة)
03:29 | 2024-08-16
انفصلا ثم عادا لبعضهما.. زوجة بطل مسلسل "لعبة حب" السوري تُثير الجدل بإطلالة جريئة (فيديو)
03:15 | 2024-08-16
وائل كفوري يُرتل داخل كنيسة في زحلة.. شاهدوا الفيديو
02:51 | 2024-08-16
مُفاجأة في قضية هيفا وهبي في مصر.. التحقيق معها مستمر!
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
16/08/2024 12:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
16/08/2024 12:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
16/08/2024 12:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24