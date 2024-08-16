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فنون ومشاهير

تدهورت حالته الصحيّة كثيراً... وفاة ممثل معروف جدّا وهذه أبرز أعماله

Lebanon 24
16-08-2024 | 07:27
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توفي الممثل المصري محمد بسيوني بعد صراع مع المرض. وعانى بسيوني في الأيام الماضية من المرض حيث تدهورت حالته الصحية، وأدت إلى مضاعفات كثيرة في حالته.

وشارك بسيوني في العديد من الأعمال الفنية، منها المواطن مصري، الذي عرض عام 1991، وفيلم ضحك وجد وحب، الذي عرض عام 1993، وأيضًا مشاركته في فيلم الإرهابي، هذا بجانب مشاركته في فيلم امرأة هزت عرش مصر الذي عرض عام 1995 وقدم فيه دور جيمي، ويعد هذا من أبرز أعمال الفنان الراحل محمد بسيوني، الذي غاب عن عالمنا في الساعات الأخيرة، تاركًا خلفه حزنًا كبيرًا في قلوب كل محبيه من الوسط الفني. (روسيا اليوم) 
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