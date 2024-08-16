30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بالفيديو: تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده على مسرح حفله في جدة
Lebanon 24
16-08-2024
|
09:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيا تامر حسني حفلاً غنائيًا ناجحًا في جدة، مساء الأمس الخميس، وذلك على مسرح "عبادي الجوهر أرينا"، بتنظيم من شركة "بنش مارك" وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، من محبي نجم الجيل.
وكعادته دخل تامر حسني إلى المسرح بطريقة مختلفة حيث وصل على متن دراجة نارية. وافتتح الحفل بأغنيته الجديدة "زعلت"، التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت ، تبعها بأداء مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تنوعت بين القديم والجديد، مثل "سلملي على الحبايب"، "يانا يامافيش"، و"كل مرة".
Advertisement
تميزت الحفلة بعروض مبهرة ومشاركة فرقة راقصين، حيث شاركهم تامر حسني في أداء إحدى الفقرات الراقصة، مما أضفى جوًا حماسياً على الحفل.
وفي لفتة مميزة من شركة "بنش مارك" فاجئت تامر حسني على المسرح بإحضار كعكة عيد ميلاده، حيث قام الجمهور بالاحتفال بعيد ميلاده في اغنية جماعية
من جهته، عبّر تامر حسني عن شكره للشركة المنظمة على هذه اللفتة الجميلة .
وفي ختام الحفل، وجه النجم تامر حسني شكره لجمهوره في جدة، وأشاد بالتنظيم المتميز للحفل من قبل شركة "بنش مارك". (ET بالعربي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
Lebanon 24
معلومات عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
06:36 | 2024-08-16
16/08/2024 06:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق به أهله بعد 14 عاماً... شربل حبشي ابن الـ17 عاماً يفارق الحياة
Lebanon 24
رزق به أهله بعد 14 عاماً... شربل حبشي ابن الـ17 عاماً يفارق الحياة
06:39 | 2024-08-16
16/08/2024 06:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها اللبنانيون... ما هو مصدرها؟
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها اللبنانيون... ما هو مصدرها؟
06:17 | 2024-08-16
16/08/2024 06:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
14:00 | 2024-08-15
15/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص بطريقة غريبة... ناصيف زيتون يُثير الجدل: "شو صاير فيه بعد الزواج"؟
Lebanon 24
رقص بطريقة غريبة... ناصيف زيتون يُثير الجدل: "شو صاير فيه بعد الزواج"؟
07:27 | 2024-08-16
16/08/2024 07:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:00 | 2024-08-16
بعدما هددت.. زوجة الفنان الشهير تعلن انفصالها عنه: "راح نتخذ كل الإجراءات القانونية"
08:00 | 2024-08-16
بحضور شقيقتها مارينيلا.. هكذا احتفلت أنابيلا هلال بعيد ميلاد شقيقها ريكاردو (فيديو)
07:27 | 2024-08-16
تدهورت حالته الصحيّة كثيراً... وفاة ممثل معروف جدّا وهذه أبرز أعماله
07:27 | 2024-08-16
رقص بطريقة غريبة... ناصيف زيتون يُثير الجدل: "شو صاير فيه بعد الزواج"؟
05:25 | 2024-08-16
دخلت في نوبة بكاء على المسرح... أديل تتحدى الطقس في ميونيخ وتغني تحت المطر (فيديو)
05:15 | 2024-08-16
مداهمة منزل صحافي شهير في أميركا... ما السبب؟
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
16/08/2024 19:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
16/08/2024 19:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
16/08/2024 19:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24