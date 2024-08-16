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فنون ومشاهير

بالفيديو: تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده على مسرح حفله في جدة

Lebanon 24
16-08-2024 | 09:10
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أحيا تامر حسني حفلاً غنائيًا ناجحًا في جدة، مساء الأمس الخميس، وذلك على مسرح "عبادي الجوهر أرينا"، بتنظيم من شركة "بنش مارك"  وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، من محبي نجم الجيل.

وكعادته دخل تامر حسني إلى المسرح بطريقة مختلفة حيث وصل على متن دراجة نارية. وافتتح الحفل بأغنيته الجديدة "زعلت"، التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت ، تبعها بأداء مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تنوعت بين القديم والجديد، مثل "سلملي على الحبايب"، "يانا يامافيش"، و"كل مرة".
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تميزت الحفلة بعروض مبهرة ومشاركة فرقة راقصين، حيث شاركهم تامر حسني في أداء إحدى الفقرات الراقصة، مما أضفى جوًا حماسياً على الحفل. 


وفي لفتة مميزة من شركة "بنش مارك"  فاجئت تامر حسني على المسرح بإحضار كعكة عيد ميلاده، حيث قام الجمهور بالاحتفال بعيد ميلاده في اغنية جماعية


من جهته، عبّر تامر حسني عن شكره للشركة المنظمة على هذه اللفتة الجميلة .

وفي ختام الحفل، وجه النجم تامر حسني شكره لجمهوره في جدة، وأشاد بالتنظيم المتميز للحفل من قبل شركة "بنش مارك". (ET بالعربي)
 
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