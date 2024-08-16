بعدما هددت.. زوجة الفنان الشهير تعلن انفصالها عنه: "راح نتخذ كل الإجراءات القانونية"

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أعلنت زوجة الفنان الكويتي بدر الشعيبي، المحامية شوق البلوشي انفصالهما، من خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام"، وقالت فيه: "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أعلن انفصالي عن أبو بناتي بدر الشعيبي".وأثارت البلوشي الجدل في منشور لاحق جاء فيه: "سوء التفاهم اللي صار بيني وبين أبو بناتي خلاّني ألجأ للسوشيال ميديا وأعلن انفصالي".وتابعت البلوشي مهددةً أصحاب التعليقات المسيئة بالقول: "أنا بيتي من سنين خط أحمر، ولا أحد يتعدّى حدوده، أي تعليق غير لائق سواء يخصّني أو يخص أبو بناتي، راح نتخذ كل الإجراءات القانونية، وشكراً". (لها)